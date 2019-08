Le groupe diversifié japonais Toshiba, a annoncé mercredi une perte nette trimestrielle de plus d'un milliard d'euros due essentiellement à la cession de son activité de gaz naturel liquéfié américaine au groupe français Total. La transaction devrait être bouclée d'ici à mars 2020, selon Toshiba . Cette cession a engendré une dépréciation d'actifs de 93 milliards d'euros

obligeant le groupe, à faire un tri conséquent dans ses activités et vendre ses bijoux de famille (la lucrative filiale de puces-mémoires) pour assainir ses finances. Toshiba a ainsi affiché un solde net négatif de 140 milliards de yens (1,17 milliard d'euros) pour les seuls mois d'avril à juin, début de l'année opérationnelle. S'y ajoute une charge exceptionnelle de quelque 50 milliards de yens liée

à la vente de la société Toshiba Memory (puces-mémoires) dont il reste actionnaire. Sur le plan purement opérationnel, Toshiba a affiché des ventes en hausse dans plusieurs domaines (systèmes numériques, équipements pour infrastructures, usines et bâtiments, matériels et logiciels pour le secteur de la distribution), mais il a déploré de moindres recettes dans les supports de stockage de données et composants électroniques, division où les bénéfices ont aussi nettement diminué en raison du ralentissement de

la demande en provenance de Chine. La section des semi-conducteurs est même déficitaire. Dans le secteur de l'énergie aussi, le chiffre d'affaires a baissé et cette division (pourtant débarrassée du segment nucléaire à l'étranger) est restée dans le rouge malgré une petite réduction des pertes en partie du fait de la restructuration en cours.