Le Gouvernement a tenu mercredi une réunion présidée par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, au cours de laquelle quatre exposés ont été présentés autour du renforcement de la prise en charge médicale des citoyens du Sud et des Hauts-Plateaux, la mise en place d'un système national d'adressage, des centres de formation professionnelle et du projet d'un marché de gré à gré simple, indique un communiqué des services du Premier ministère. Premièrement: un exposé sur le renforcement de la prise en charge sanitaire des citoyens du Sud et des hauts-Plateaux a été présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui a passé en revue l'état et les indices de prise en charge sanitaire des malades au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, notamment ce qui a trait au volume de la couverture sanitaire en termes des structures sanitaires et leur encadrement médical et paramédical. Une série de propositions opérationnelles a été présentée pour combler les lacunes enregistrées. Dans ce cadre, le Premier ministre a affirmé l'importance que revêt le dossier de la prise en charge sanitaire de nos citoyens dans ces régions à travers son examen dans la réunion du Gouvernement, mettant l'accent sur l'impératif de redoubler d'efforts et la nécessité de la mobilisation de tous en vue d'élever leurs niveaux et leurs qualifications en faveur des citoyens peut importe l'endroit où ils se trouvent, tel un engagement irrévocable. Il a salué, à cet effet, les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) en termes de prise en charge sanitaires de nos citoyens notamment à l'extrême sud du pays. A cet effet, le Gouvernement a adopté des mesures et des procédures en faveur de l'amélioration de la prise en charge des citoyens du Sud et des Hauts-Plateaux et accordé des mesures incitatives à tous les médecins y exerçant et ceux désirant y exercer leurs activités.