Les voyageurs arrivant de France au Royaume-Uni devront observer à partir de samedi à une quarantaine de deux semaines, a annoncé le gouvernement britannique.La décision britannique, qui concerne également les voyageurs en provenance des Pays-Bas, de Monaco et de Malte, fait suite à une inquiétante recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans ces territoires.Annoncée jeudi soir, elle s'applique dès samedi à 4H00 (3H00 GMT), laissant une trentaine d'heures aux voyageurs impactés pour s'adapter si

besoin."Nous avons fait tellement d'efforts dans ce pays pour abaisser les niveaux (de transmission du Covid-19), la dernière chose que nous voulons c'est que des gens reviennent et ramènent le virus", a plaidé le ministre britannique desTransports Grant Shapps vendredi à la BBC.Paris a vivement réagi jeudi soir à cette annonce. Il s'agit d'"une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible", a tweeté le secrétaire d'Etat chargé des Affaireseuropéennes, Clément Beaune.Cette mesure pourrait provoquer un exode de vacanciers britanniques désireux d'échapper à cette contrainte à leur retour. Eurotunnel a déconseillé aux voyageurs de se ruer vers le terminal. "Les clients ne pourront embarquer sur les navettes sans réservation valide", a tweeté la compagnie.