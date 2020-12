Au moins 137.897 personnes au Royaume-Uni ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19, développé par l'alliance germano-américaine Pfizer/ BioNTech, au cours de la première semaine de vaccination dans le pays, a annoncé, mercredi, le gouvernement britannique.Ces chiffres révélés pour la première fois par le gouvernement, montrent que 108.000 personnes ont été vaccinées en Angleterre, alors que la première phase de ce programme de vaccination, "le plus vaste de l'histoire britannique" a bénéficié aux personnes âgées de plus de 80 ans, aux travailleurs des maisons de retraite et au personnel du système national de santé (NHS) dans plus de 70 hôpitaux à travers le Royaume-Uni.Le gouvernement précise ans un communiqué que ces chiffres provisoires sont susceptibles de changer à mesure que de nouvelles doses soient disponibles, alors que des statistiques officielles seront publiées de manière hebdomadaire à partir de la semaine prochaine.Les centres hospitaliers dirigés par des médecins généralistes ont déjà commencé à vacciner les patients cette semaine en Angleterre alors que le déploiement de ce vaccin s'étendra bientôt aux maisons de retraite.Le Royaume-Uni a commencé, mardi dernier, à administrer le vaccin Pfizer/BioNTech aux personnes les plus vulnérables, devenant ainsi le premier pays occidental à déployer un programme devaccination massive contre le nouveau coronavirus. Ce vaccin nécessite toutefois deux doses, la seconde devant être administrée 21 jours après la première.

S'exprimant devant les députés, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a salué un "bon départ" pour la campagne de vaccination.Tous vaccins confondus, le gouvernement a assuré l'accès à quelque 357 millions de doses auprès de sept fabricants. Il compte sur celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford, en attente d'autorisation, plus facile à transporter et dont il a commandé 100 millions de doses.Les services sanitaires espèrent ainsi vacciner d'ici le printemps les neuf catégories prioritaires définies en vertu de la liste élaborée par les autorités, et qui correspondent à 99% des victimes de la pandémie.