L'octroi de l'asile aux réfugiés en Grèce ne sera valable que pour trois ans et sera réversible, a déclaré le ministre grec des Migrations Notis Mitarachi dont le pays est confronté à l'arrivée de dizaines de milliers de demandeurs d'asile.Le statut de réfugié pourra être retiré en fonction de la situation dans le pays d'origine du bénéficiaire, a souligné le ministre dans des déclarations publiées dimanche par l'hebdomadaire To Vima."L'asile que nous accordons a une durée de trois ans, il n'est pas d'une

durée indéfinie. Si la situation change dans un pays (d'origine) l'asile peut ne pas être renouvelé", a-t-il ajouté."Il est difficile d'intégrer les différentes populations", a-t-il justifié.En outre, le rapatriement des réfugiés dont la demande au droit d'asile a été rejetée fera l'objet de discussions en mars au niveau européen, a souligné le ministre.Confronté à une hausse considérables des arrivées de migrants, le gouvernement de droite de Kyriakos Mitsotakis, arrivé au pouvoir l'été dernier, a décidé "d'accélérer" l'examen des procédures d'asile afin de renvoyer les demandeurs non éligibles ou déboutés dans leurs pays d'origine ou vers la

Turquie voisine.En janvier, le ministère grec de la Défense avait rendu public un appel d'offres pour l'installation de "systèmes de protection flottants" en mer Egée, qui seront utilisés en cas d'"urgence" pour limiter les flux migratoires en provenance de la Turquie voisine. Ce projet de barrières flottantes a été critiqué par l'opposition et les organisations de défense des droits de l'homme qui l'ont jugé contraire à l'éthique et impraticable.M. Mitarachi a précisé que ce système serait à l'essai et qu'il ne serait

appliqué que s'il s'avérait efficace. Plus de 36.000 demandeurs d'asile s'entassent dans des camps insalubres sur

des îles grecques de la mer Egée, alors que leur capacité n'est que de 6.200 personnes.Depuis le début du flux migratoire en 2015, la Grèce a accordé l'asile à environ 40.000 personnes, a indiqué le ministre.Quelque 87.000 demandes d'asile sont en cours d'examen, a-t-il ajouté.