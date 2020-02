Le débrayage d du personnel naviguant commercial (PNC) d’Air Algérie se poursuit. Il a provoqué des perturbations des vols domestiques et internationaux à l’aéroport d’Alger et de Sétif. Selon les précisions de la compagne aérienne, pas moins de treize (13) vols internationaux et domestiques ont été annulés, à cause de la grève des PNC qui dure jusqu’au moment où nous mettons en ligne.