Le spécialiste en pneumologie, Pr. Salim Nafti a mis l'accent sur la nécessité de faire vacciner le plus grand nombre de personnes exposées au risque de contamination à la grippe saisonnière.Dans une déclaration à l'APS, M. Nafti a estimé primordial d'assurer la vaccination aux catégories dites "vulnérables ou peu immunisées", en l'occurrence les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques, les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans, car susceptibles de voir leur santé se détériorer notamment du fait de cette conjoncture sanitaire difficile "en cas d'éventuelle atteinte du coronavirus".Les quelques cas de grippe saisonnière jusque-là enregistrés ne semblent toujours pas aigus, mais le virus pourrait gagner en virulence en saison hivernale, a-t-il prédit, invitant les autorités concernées à offrir une quantité suffisante de vaccins antigrippaux pour couvrir l'ensemble des

catégories sociales à risques, en prévision de cette saison où la prévalence du virus pourrait s'élever.M. Nafti a jugé "obligatoire" la vaccination des personnels de la Santé afin de se prémunir de la grippe saisonnière, y compris les étudiants en médecine d'ailleurs, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).De surcroît, de 5% à 10% seulement des personnels de la Santé se faisaient vacciner jusque-là contre la grippe saisonnière, rappelle le spécialiste en pneumologie qui met en avant l'impératif pour ces travailleurs de se faire vacciner contre l'influenza pour pouvoir continuer à assurer le service.Dans le contexte de la prévention du coronavirus, M. Nafti exhorte les secteurs concernés d'assurer un nombre suffisant de tests "PCR", qualifiés de "seul moyen" capable de distinguer entre "le gène" des deux virus, affirmant que la vaccination contre la grippe saisonnière "ne protège nullement de la Covid-19".Pour assurer une prévention simultanée contre les deux virus, l'expert a recommandé un renforcement et un respect rigoureux des mesures préventives, notamment suite à la réouverture des magasins, des locaux, des écoles et des universités, et prochainement les moyens de transports privés, d'autant plus que ces deux virus se transmettent de la même manière.

-Coronavirus: Les sujets contacts ne sont pas tous soumis au confinement

Pour sa part, le Pr. Noureddine Zidouni, pneumologue à l'hôpital Hassani Issad de BeniMessous a mis en garde contre la non-observation par certains sujets contacts du confinement à domicile. Dans la majorité des cas, les sujets contacts "ne se soumettent pas au confinement", sachant que ces derniers sont des "transmetteurs du virus", notamment aux catégories vulnérables, et ce en dépit des mesures préventives sur lesquels insistent les pouvoirs publics, a-t-il dit.Qualifiant de "négatifs" ces cas non soumis au confinement, vu qu’ils aident à la transmission du virus dans la société et ne permettent de briser la chaîne de transmission , Pr. Zidouni a appelé les pouvoirs publics à "appliquer des mesures dissuasives" à leur encontre.Concernant la vaccination contre la grippe saisonnière, le spécialiste a souligné que tous les corps de la santé doivent bénéficier du vaccin pour assurer la continuité du service, outre les catégories vulnérables de la société, particulièrement les malades chroniques, les personnes âgées et les femmes enceintes dès le premier trimestre.De son côté, Dr Bekkat Berkani, membre du Comité Scientifique de Suivi de l'Evolution de la Pandémie du Coronavirus a déclaré qu '"il n'y a toujours pas d'enquêtes nationales sur les foyers de propagation du virus, à

l'exception de celle menées par l'Institut Pasteur et dont les résultats seront prochainement annoncés ", soulignant que les cas les plus répandus sont "des cas familiaux" dus au non respect des règles préventives et à l'organisation des rassemblements et des fêtes.

Le Directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar avait déclaré que l'institut avait importé un million et 800 mille doses de vaccins contre le virus de la grippe saisonnière et que la campagne de vaccination devrait être lancée le 3 novembre prochain.