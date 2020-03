Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a annoncé, jeudi à Alger, l'élaboration en cours part le gouvernement d'un plan de relance du Groupe public de fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques "SAIDAL" en vue de renforcer ses capacités de production.Lors d'une plénière consacrée aux questions orales, tenue à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Ait Ali Braham a fait état d'"un plan gouvernemental visant à relancer le Groupe SAIDAL au niveau national, en matière de fabrication de différents médicaments, seul ou en partenariat avec les étrangers", ajoutant que ce plan permettrait d'atteindre l'objectif "stratégique", à savoir la satisfaction des besoins nationaux en différents médicaments.Concernant la couverture par le complexe d'antibiotiques de Médéa, de la demande nationale sur les médicaments, le ministre a indiqué que ce complexe, relevant de SAIDAL, "a été réalisé du temps du défunt Président Boumediène, à l'effet de satisfaire les besoins nationaux en antibiotiques"."Ce complexe de production d'antibiotiques fabrique 53 produits de différentes doses, y compris 17 produits injectables et des antibiotiques, couvrant, ainsi, un taux dépassant 75% de la demande nationale sur ces produits", a-t-il poursuivi.Ce même complexe, ajoute le ministre, assure la fourniture des hôpitaux algériens à hauteur d'un tiers (1/3) de sa production annuelle, à travers la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).S'agissant de l'exportation des médicaments du complexe, M. Ait Ali Braham a fait état de l'exportation de six produits durant la période 2010-2016, vers des pays africains, à l'instar du Sénégal et du Niger, et vers le Yémen, ajoutant que le complexe envisage d'exporter 12 nouveaux produits vers des pays africains comme le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Madagascar et le Sénégal.Pour ce qui est des futurs projets de réalisation de nouvelles unités relevant de ce complexe, le ministre de l'Industrie a rappelé le transfert, entre 2018 et 2019, des équipements de production vers le complexe d'antibiotiques de Médéa dans le but de renforcer ses capacités de production, y compris la fabrication des pommades.