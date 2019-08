Furieux de la contre-attaque de Pékin dans la guerre commerciale qu'il mène depuis plus d'un an, le président américain Donald Trump a opté vendredi pour la surenchère. La totalité des 550 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis seront frappés de taxes douanières encore plus lourdes d'ici la fin de l'année."Il nous faut rééquilibrer cette relation commerciale très injuste" avec la Chine, a tweeté le président en fin d'après-midi détaillant lui-même les nouveaux tarifs douaniers. A partir du 1er octobre, 250 milliards de dollars de marchandises importées seront frappées de 30% de taxes punitives contre 25% actuellement. En outre, les 300 milliards de dollars d'importations restantes seront taxées à hauteur de 15% au lieu de 10% à partir du 1er septembre. Pour éviter que le consommateur --et électeur-- américain ne soit trop pénalisé pour ses achats de la période des fêtes, le président a maintenu le report au 15 décembre de cette mesure pour une liste de produits de grande consommation, notamment électroniques. La Chine a annoncé vendredi son intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des Etats-Unis, en représailles aux taxes douanières supplémentaires que prévoit d'instaurer prochainement Washington. Pour le président c'est une "décision politiquement motivée" et peu après l'annonce de Pékin il s'est lancé dans une salve de tweets au ton particulièrement agressif.