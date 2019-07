Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a indiqué jeudi que, à mesure que les missions onusiennes touchent à leur terme, des partenariats plus solides étaient nécessaires pour que les pays sortant d'un conflit puissent passer avec succès à une phase de paix et de développement durables. L'ONU met davantage l'accent sur les périodes de transition, lorsqu'elle réoriente ses missions ou quitte un pays, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le renforcement des partenariats pour une transition réussie sous contrôle national. Le processus de réforme en cours aux Nations Unies conduit à davantage d'"engagement conjoint", allant du déploiement de missions de paix à leur réorientation et à leur retrait éventuel, a poursuivi M. Guterres. Le chef de l'ONU a souligné l'importance des partenariats et de la collaboration étroite entre l'ONU et les gouvernements hôtes pour assurer des transitions réussies. "Nous devons établir des priorités et renforcer les partenariats avec les parties prenantes nationales, à travers le système des Nations Unies, avec les institutions financières internationales et avec les Etats membres, en vue d'une action collective susceptible d'assurer leur succès", a expliqué le secrétaire général.