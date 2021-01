Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a salué l'annonce faite vendredi par le président palestinien Mahmoud Abbas sur l'organisation d'élections législatives et présidentielle en mai et juillet prochains comme une "étape cruciale vers l'unité palestinienne", a indiqué un communiqué publié par l'ONU.

Guterres a assuré que ces élections "donneraient une légitimité renouvelée aux institutions nationales, y compris au parlement et gouvernement démocratiquement élus en Palestine", a ajouté le communiqué publié samedi.

Le dernier scrutin présidentiel en Palestine a eu lieu en janvier 2005 alors que les dernières élections législatives dans tous les territoires sous contrôle de l'Autorité palestinienne remontent à janvier 2006.

Un an plus tard, le mouvement Hamas à Ghaza a gagné les législatives.

Le SG de l'ONU a déclaré qu'il espérait que les élections législatives prévues en mai et le scrutin présidentiel en juillet "contribueraient à relancer un processus vers une solution négociée à deux Etats sur la base des lignes d'avant 1967, et conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU, accords bilatéraux et droit international".

Il a déclaré que l'ONU était prête à "soutenir tous les efforts des Palestiniens pour pouvoir exercer pleinement leurs droits démocratiques".

Guterres a appelé les autorités palestiniennes à "faciliter, renforcer et soutenir la participation politique des femmes tout au long du cycle électoral".

La présidence palestinienne a annoncé vendredi l'organisation d'élections législatives et présidentielle en mai et juillet, les premières depuis 2005.

Le président Mahmoud Abbas a publié un décret concernant la tenue d'élections générales en "trois étapes", a indiqué un communiqué publié par l'agence Wafa.

Les législatives auront lieu le 22 mai, la présidentielle le 31 juillet et le scrutin pour le Conseil national palestinien, organe de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), se tiendra le 31 août.

Le décret du bureau de M. Abbas a ordonné au comité électoral et à tous les "appareils d’Etat" de commencer le processus électoral dans toute la patrie palestinienne. Le Hamas a réagi positivement à l'annonce, selon des médias.

En septembre 2020, le Hamas et le Fatah s'étaient entendus sur l'organisation d'élections "d'ici six mois". M. Abbas, qui avait à plusieurs reprises promis la tenue d'élections au cours de la dernière

décennie, n'a pas indiqué vendredi s'il allait être candidat à sa propre succession.