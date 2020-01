Le plan d'action du secteur de l'Habitat, présenté samedi en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prévoit l'engagement d’un nouveau programme d'un (1) million de logements pour la période 2020-2024. Ce plan présenté par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri prévoit, notamment, "l’intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières, la finalisation du programme en cours, l’engagement d’un nouveau programme de un (1) million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus et la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de logement", selon le communiqué du Conseil. Il est notamment prévu la révision de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de la ville, la dynamisation de la fonction de contrôle en matière d’urbanisme, la poursuite de la réalisation des villes nouvelles et la valorisation de la production architecturale. Le plan d’action sectoriel entend également promouvoir la production nationale et encourager le recours aux moyens d’études et de réalisation nationaux, intensifier l’utilisation des matériaux locaux, assurer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et mettre en place un système d’informations statistiques pour suivre la demande de logements y compris le recours à la numérisation des procédures.