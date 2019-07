Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, mercredi, la création d'un comité de suivi et d'une cellule d'écoute chargés du suivi du déroulement du hadj 2019 et de l'écoute des préoccupations des citoyens y afférentes. La cellule sera joignable sur le numéro de téléphone et de fax (023.48.44.26), ou par courrier électronique ([email protected]) ou la page Facebook (comité de suivi du Hadj 2019/1440 Hijri au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs).