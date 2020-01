Les délais d'inscriptions pour le tirage au sort des saisons du hadj 2020-2021 ont été prolongés de quinze (15) jours, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire. "Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire porte à la connaissance des citoyennes et citoyens désirant participer au tirage au sort des saisons du hadj 2020-2021 que les délais des inscriptions ont été prolongés de quinze (15) jours, et ce jusqu'au samedi 1er février prochain au lieu du samedi 18 janvier 2020, pour accorder un plus grande chance d'inscription", lit-on dans le communiqué. Il a été décidé de "reporter le tirage au sort pour les saisons 2020 et 2021 jusqu'au samedi 8 février 2020 au lieu du samedi 25 janvier prochain", selon la même source. Le ministère invite les citoyens concernés à "parachever l'opération d'inscription et à procéder à la préparation de leurs passeports", rappelant que le tirage au sort sera effectué pour les années 2020 et 2021 en même temps, conclut le communiqué.