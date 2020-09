Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Hamdani, a annoncé, mardi à Alger, que l'enquête pour l’indemnisation des agriculteurs et des éleveurs victimes des feux de forêts et du stress hydrique a été achevée.

"L’enquête sur les dommages subis par les professionnels du monde agricole et les agriculteurs, qui devraient bénéficier d’aides, a été finalisée.

Reste l’évaluation financière de ces pertes", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio nationale.

Il a précisé, par ailleurs, que l’Etat s’est engagé à indemniser ces agriculteurs "en nature" sur la base de leurs pertes afin de leur permettre à relance leur activité.

Selon le dernier bilan datant du 5 août écoulé, les feux de forêts, qui ont touché 40 wilayas à l'Est, l'Ouest et même au Sud ont ravagé plus de 10.000 hectares d'arbres forestiers, dont 1.000 hectares de récoltes agricoles, 50 arbres fruitiers, 3.600 palmiers, 457 ruches d'abeilles, 120 têtes ovines, 10 têtes bovines et 2.000 poules.

Le ministre de l'Intéieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire avait déjà affirmé que l'Etat indemnisera les sinistrés de ces incendies de forêts après les expertises de terrain au niveau des wilayas touchées.