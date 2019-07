La Fédération algérienne de handball (FAHB) a dévoilé une liste de 25 joueurs retenus pour prendre part à la 12e édition des Jeux africains, prévue du 19 au 31 aout à Rabat (Maroc). Le staff technique national composé de l'entraineur en chef Djalaleddine Harous et son adjoint Amar Daoud ont convoqué 25 joueurs dont la majorité ont moins de 21 ans auxquels s'ajoutent des joueurs d'expérience pour encadrer le vestiaire. Lors des Jeux africains 2019, l'Algérie évoluera dans le groupe A avec l'Egypte, la RD Congo, le Nigeria et le Burkina Faso. Le groupe B est composé de l'Angola, du Maroc, du Cameroun, de la Guinée et de la Zambie.

Liste des joueurs :

Abdellah Benmenni, Hacène Toubali, Mohamed Ydri, Oualid Amoura, Abdelghani

Allag, Noureddine Hellal, Abdelmalek Fodil, Zohir Naim, Réda Arib, Oussama

Amrouche, Abdeldjalil Zennadi, Nabil Saadoun, Ferhat Hamzaoui, Yacine

Benmessaoud, Abderaouf Djellabi, Abdellah Kimouche, Ramzy Charef, Houssem

Guettaf, Aziz Bouhal, Nidhal Djeghaba, Kheireddine Ramache, Tarek Djouadi,

Ouail Guesmia, Nour Bouguenna Zakaria Bey.