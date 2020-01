Le sociétaire du GS Pétroliers, Messaoud Berkous, honorera en Tunisie, à l'occasion de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020) de handball, sa 7e présence à la grande fête continentale. Ayant effectué ses débuts à la CAN en 2008 à Luanda (Angola), l'arrière-gauche algérien n'a plus quitté les rangs du Sept national, se rapprochant ainsi du trio recordman Abderrazak Hamad - Tahar Labane - Hicham Boudrali qui a pris sa retraite internationale après avoir pris part à 8 éditions.L'homme fort du GS Pétroliers et de la sélection nationale s'est illustré particulièrement lors de la CAN-2014 à Alger en remportant son premier sacre africain et également le titre du meilleur marqueur du tournoi. Deux autres joueurs de l'actuelle sélection nationale, à savoir Riyad Chahbour et Abderrahim Berriah, vont prendre part à Tunis à leur 6e CAN, entrant ainsi dans le cercle très fermé d'autres illustres handballeurs qui ont grandement contribué à l'essor de la petite balle algérienne lors de sa

période dorée, dont Omar Azeb, Achour Hasni, Abdelmalek Slahdji, Mouloud Mokhnache, Abdelkrim Bendjemil et Abdeslam Benmaghsoula, pour ne citer que ceux-là.