Plusieurs opérations de développement ont été retenues, au titre de différents programmes de développement, en faveur des

secteurs des Ressources en eau et de la Jeunesse et Sports(DJS) dans la daïra de Hassi-Messaoud, a-t-on appris mardi des services de la wilaya d'Ouargla. Le secteur des Ressources en eau s'est vu accorder, pour un montant de plus de 223 millions DA du fonds spécial de développement des régions du Sud, trois châteaux d'eau de 2.000 m3 chacun, susceptibles d'améliorer la distribution de l'eau potable. S'agissant de la Jeunesse et des Sports, l'on signale la poursuite du chantier d'une piscine semi-olympique, dotée de toutes les installations nécessaires, dont une tribune de 250 places, une salle de culturisme, des vestiaires, une infirmerie, une cafeteria et autres servitudes, ont indiqué les services de la wilaya. Cette structure sera également dotée d'équipements de chauffage et de traitement de ses eaux. Une enveloppe de plus de 350 millions DA a été accordée aux opérations d'aménagement et de réfection du stade communal de Hassi-Messaoud et la réalisation de gradins pour 10.000 places. Cette nouvelle installation sportive sera également dotée de vestiaires, d'un bloc administratif, d'une salle de réunions et d'un restaurant.