Hervé Renard et le Maroc, c’est terminé. Une issue qui était attendue depuis l’élimination précoce et surprise des Lions de l’Atlas en 8es de finale de la CAN 2019 face au Bénin, aux tirs au but. Au terme de ce revers, l’ancien entraîneur de Sochaux avait indiqué endosser toute la responsabilité de cette sortie de route prématurée. Renard a annoncé ce dimanche son départ de la sélection qu’il avait rejoint en février 2016. Une décision prise avant cette CAN 2019 assure l’intéressé dans un long texte expliquant sa décision sur Instagram. Avec le Maroc, Renard aura disputé la Coupe du monde 2018 (élimination au 1er tour), la première depuis 20 ans, et deux CAN avec un quart en 2017 et donc un 8e de finale cette saison.