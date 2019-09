Une deuxième journée d'affrontements s'est déclenchée dimanche à Hong Kong entre les manifestants pro-démocratie et la police anti-émeute qui a tiré du gaz lacrymogène dans un quartier commerçant du centre de l'île. L'ex-colonie britannique traverse depuis juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des actions quasi quotidiennes pour dénoncer notamment "le recul des libertés". Les manifestants ont intensifié leur mouvement ce week-end, selon des médias. La police a tiré des lacrymogènes dans le quartier de Causeway Bay, réputé pour ses nombreuses boutiques. Ces affrontements ont éclaté après que des manifestants en colère ont encerclé et chahuté les forces de l'ordre qui ont ensuite procédé à des interpellations.