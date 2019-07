Ce vendredi, les manifestants ont décidé de se rassembler à l'aéroport de Hong Kong. Le hall d’arrivée est rempli de militants prodémocratie. Les halls A et B ont été pris d’assaut par une marée noire, la couleur des t-shirts des protestataires. C’est un lieu stratégique, puisque les voyageurs y débarquent du monde entier. À travers divers slogans, leur idée est de diffuser leur message et de faire valoir leur volonté de démocratie dans l’archipel. Ils devraient rester ici jusqu’à minuit.Samedi, les protestataires se dirigeront vers Yuen Long, théâtre de violence le week-end dernier entre manifestants et membres de triades. Mais cette manifestation-ci a été interdite par les autorités, fait rarissime. En effet, la dernière interdiction de manifester remonte à 2014. La police a finalement décidé que ce défilé était trop dangereux et qu’elle ne pourrait pas assurer la sécurité des participants.