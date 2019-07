Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a indiqué, mardi à Ain Témouchent, que "les tarifs des prestations hôtelières sont fixés selon le principe de l'offre et de la demande", ajoutant que "le facteur de la compétitivité a contribué dans la baisse des prix ces deux dernières années". "Les tarifs des prestations hôtelières sont fixés selon la loi de l'offre et la demande", a précisé M. Benmessaoud, lors d'une visite de travail et d'inspection de nombre de projets d'investissement relevant de son secteur à la wilaya d'Ain Témouchent. Et d'ajouter "nous avons constaté ces deux dernière années, l'ouverture de plusieurs établissements hôteliers grâce aux investissements et à l'accompagnement de l'Etat". "Le facteur de la compétitivité a contribué dans la baisse des tarifs", a-t-il mis en avant. Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que "les tarifs sont adaptés au pouvoir d'achat des citoyens. Ils varient entre 4000 DA et 5000 DA la nuitée", qualifiant ce prix d'"acceptable et raisonnable".