Huawei Télécommunications Algérie SARL a procédé ce mardi à la remise d'un premier lot de 3000 bavettes au profit du Réseau Algérien pour la Défense des Droits de l'Enfant "NADA". Fidèle à ses principes de solidarité avec les différentes franges de la société algérienne, Huawei Algérie a remis aujourd’hui mardi le premier lot de 3000 bavettes aux responsables du réseau NADA. Ce mardi, le Directeur du Département Opérateur de Huawei Algérie, Monsieur Lin Xinpei Jeremy et le président du Réseau NADA, Monsieur Abderrahmane Arrar ont procédé à la signature de la convention de livraison du premier lot de bavettes médicales. Le directeur du Opérateur de Huawei Algérie, Monsieur Lin Jeremy, a indiqué lors de cette cérémonie qu’à travers cette action, « Huawei Algérie démontre, une fois de plus, son engagement continu pour soutenir les associations locales et leur fournir de l’aide afin de faire face à la pandémie Covid-19 ». Monsieur Lin Jeremy dira aussi : « Nous avons fait déjà un don de 200.000 masques chirurgicaux de protection au profit du Ministère délégué à l'industrie pharmaceutique pour contribuer dans la lutte contre le coronavirus et faire face à la crise sanitaire actuelle ». «Présente en Algérie depuis 20 ans, Huawei assume à travers ces dons et cette assistance logistique ses responsabilités sociales envers l’Algérie. Pour soutenir les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Huawei continuera ses contributions locales et ses efforts pour développer, avec ses partenaires, le secteur des TIC en Algérie.», a conclu Monsieur Lin Jeremy.

Pour sa part, le président du Réseau NADA, Monsieur. Abderrahmane Arrar a indiqué : « Je pense que ce don s’inscrit dans la responsabilité sociale d’une entreprise citoyenne comme Huawei pour lutter ensemble contre le coronavirus ». Il dira encore : « Je tiens à remercier Huawei pour ce geste humanitaire qui reste très profond pour nous ».