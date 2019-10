Huawei Consumer Business Group (CBG) a écoulé 200 millions de smartphones en 2019, battant ainsi de 64 jours le calendrier de vente de l’année dernière, a annoncé le constructeur téléphonique chinois dans un communiqué. L'année 2019 a notamment vu le lancement d'un certain nombre d'appareils remarquables, dont la série P30 Pro de HUAWEI "EISA Best Smartphone 2019-2020". C’est la deuxième année consécutive que Huawei remporte ce prix dans cette même catégorie. Plus récemment, la série Mate 30 de Huawei a été lancée avec un succès retentissant. Doté du tout dernier processeur Kirin 990 5G SoC, le système à quatre caméras DxOMark avec caméra SuperSensing Cine et le design futuriste Halo, le Mate 30 Pro a été qualifié de " véritable téléphone phare, sans l’ombre d’un doute " par Android Authority, tandis que GSMArena a déclaré qu'il " possède certaines des meilleures caméras jamais trouvées sur un smartphone ", renforçant une fois encore sa réputation comme leader dans son domaine.