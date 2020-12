Le géant italien des hydrocarbures ENI étend sa présence aux Emirats Arabes avec l'attribution d'une participation majoritaire (70%) dans l’exploration offshore Bloc 3, l’une des plus grande concessions d'exploration offshore d'Abu Dhabi, a-t-il annoncé dans un communiqué publié sur son site web.

Selon les termes des accords signés lundi à Abu Dhabi, Eni exploitera la concession pour explorer le pétrole et le gaz et évaluer les découvertes existantes dans le bloc, qui couvre une superficie d'environ 11.660 kilomètres carrés.

La phase d'exploration de l'accord a une période maximale de 9 ans et, sous réserve d'une exploration réussie, une durée globale de concession s'étendra à 35 ans à compter du début de la phase d'exploration pour les phases de développement et de production dans lesquelles l’ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) a l'option de détenir une participation de 60%.

De nouvelles données sismiques 3D de pointe ont déjà été acquises pour une partie du bloc, qui se trouve à proximité des grands champs de production de pétrole et de gaz existants et en cours de développement, en partie avec la participation d'Eni, et qui devrait avoir un potentiel prometteur,a affirmé le communiqué.

La nature en champ proche des cibles d'exploration permettra d'exploiter les synergies avec l'infrastructure existante à proximité, a-t-il encore précisé.