Un décret présidentiel portant approbation d’avenant de contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures au profit de la compagnie nationale SONATRACH et ses partenaires a été publié au journal officiel (N 28).

Il s’agit de l'avenant N 2 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé ‘’ Timissit’’ (bloc : 210)

Cet avenant au contrat a été conclu le 9 mars 2020 à Alger entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘’ ALNAFT’’, la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « Equinor Algeria B.V. Cet avenant de contrat approuvé, sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Pour rappel, le contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé ‘’ Timissit’’ (bloc : 210) avait été conclu à Alger, le 29 octobre 2014, entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés ‘’ Statoil Sigma Netherlands B.V ‘’ et ‘’ Shell Exploration New Ventures One GmbH ‘’.