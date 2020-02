Une quantité globale de 10,8 quintaux de kif traité et de 11.645 comprimés de psychotropes ont été saisis durant l’année écoulée à travers la wilaya d’Illizi par les services de la Gendarmerie nationale, selon un bilan d’activités annuel de ce corps sécuritaire. Ces saisies ont été opérées dans le cadre de 38 affaires traitées, s’étant soldées aussi par l’arrestation de 65 individus, dont 21 impliqués dans 14 affaires de trafic de stupéfiants. Au moins 43 autres individus impliqués ont été également appréhendés dans 23 affaires de contrebande qui ont donné lieu à la saisie, entre autres, de 1.176 bouteilles d’alcool et de 2.967 cartouches de cigarettes, a-t-on précisé. Les services de la Gendarmerie ont enregistré, par ailleurs, 88 accidents de la route ayant fait un total de 35 morts et de 135 blessés, en hausse de 25% par rapport à l’année 2018. La cause de ces accidents est justifiée notamment par la densité du trafic routier, la dégradation de l’état de certains tronçons de routes, notamment sur l’axe reliant In-Amenas et Bordj Omar Idriss, ainsi que les travaux en cours sur divers tronçons de la RN-3. Le bilan de la gendarmerie nationale fait ressortir, par ailleurs, une baisse de 11,34% du nombre d’affaires liées aux infractions à la sécurité routière (521 délits, 211 infractions et 272 amendes forfaitaires), ainsi que le traitement de trois (3) affaires de vol de véhicules qui ont été récupérées et les auteurs des vols appréhendés et présentés à la justice.