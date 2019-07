Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a souligné jeudi à Skikda l’importance de doter les régions du Sud et des Hauts plateaux en médecins spécialistes, d'y ouvrir les polycliniques 24 heures sur 24 et de mettre en place des permanences. Lors de l’inauguration d’une polyclinique dans le village de Bir Farina, dans la commune de Azzaba, investissement ayant mobilisé un montant de 62 millions de DA, le ministre a souligné la nécessité de désigner des généralistes, des chirurgiens-dentistes et des radiologues dans le cadre de la politique de réforme hospitalière. Il a annoncé, à cet effet, qu’un Conseil de gouvernement sera "prochainement" tenu pour étudier le problème de manque de médecins spécialistes dans les régions du Sud et des Hauts plateaux. Le ministre a relevé, à ce propos, que le déficit en spécialistes en gynécologie obstétrique contraint les femmes enceintes à parcourir de très longues distances pour accoucher, occasionnant parfois leur décès en route.