Un projet de texte réglementaire est en cours de finalisation pour établir les tarifs de référence de la valeur vénale etréelle des biens immobiliers en vue d'appliquer l'impôt sur la fortune etles droits d'enregistrement, a indiqué dimanche à Alger le directeur de la législation et de réglementation fiscale au niveau de la Direction générale des impôts (DGI), Samir Chebella. Intervenant lors de la 1ere édition des débats de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) sur les dispositions de la loi de

finances 2021, M. Chebella a déclaré que ce projet de texte, en cours de finalisation, doit fixer des tarifs de référence pour la valeur vénale et réelle pour les biens immobiliers sur la base des prix du marché et destransactions. Précisant que ce texte réglementaire répondra à tous "les soucis" des secteurs et opérateurs concernés, le responsable de la DGI a souligné que l'élaboration de ce texte a été confié à une commission composée de représentants de l'administration fiscale, de l'administration des domaines, des ministères de l'Habitat et de l'Intérieur et des collectivités locales. M. Chebella a expliqué que la définition des prix de références de la valeur vénale et réelle des biens immobiliers, qui sera établie à partir de la valeur des cessions des biens immobiliers sur le marché, devra répondre à la problématique existante en matière de fixation des tarifs des biensimmeubles.Cette mesure est indispensable, a-t-il ajouté, en vue de mettre en œuvre l'impôt sur la fortune qui sera mis en application à compter de cette année en tant qu'impôt sur le patrimoine."Nous devons disposer de cette mercuriale qui doit fixer ou afficher les valeurs vénales des prix du marché et couvrir les soucis de tous les secteurs et opérateurs concernés", a-t-il fait savoir. L'autre mesure prise également dans ce sillage, est celle d'élargir la composition de la commission de conciliation prévue par la loi de Finances 2021 en intégrant la représentativité d'un expert géomètre au service des Domaines. "Il existe toute une nouvelle vision qui est en train d'être mise en place pour qu'il y ait une coordination et une harmonisation en ce qui concerne les valeurs vénales des biens immobiliers", a fait observer le responsable

de la DGI assurant que la commission installée pourrait être élargie à d'autres secteurs pour participer à l'élaboration des valeurs vénalesréelles des biens.