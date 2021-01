A Biskra, le ministre inaugurera, lors de sa visite de travail de deux jours (9 et 10 janvier), le projet de production de sel raffiné à haute pureté à El Outaya (wilaya de Biskra) de l’entreprise nationale des Sels (ENASEL) et dont le montant s'est élevé à 1.840 millions de dinars, a précisé la même source.

"Le projet qui rentre dans le cadre de la politique de diversification de la gamme des produits a une capacité de production de 80.000 tonnes/jour et emploi 145 travailleurs, a relevé la même source, ajoutant que l'usine qui produit du sel de haute pureté, destiné au marché du sel alimentaire et industriel, produit également du sel de très haute pureté destiné au marché du sel pharmaceutique.

"Le sel brut traité vient du salin d’El Meghaïer", a tenu à préciser la même source.

Selon le communiqué, le ministre visitera, également, à cette occasion deux unités industrielles de sel appartenant à des opérateurs privés (les sociétés Chloral et Sasco).

Constantine: pause de la 1ère pierre de l’usine de production de Carbonate de Calcium

Dans la wilaya de Constantine, M. Arkab procédera, à la pause de la première pierre de l’usine de production de Carbonate de Calcium de l’Entreprise Nationale de Granulat (ENG) d’une capacité de 100.000 tonnes/an, a indiqué le même communiqué.

Le Carbonate de calcium est utilisé dans diverses industries (papier, peinture, plastique, caoutchou, verre, céramique, ciment colle, aliments de bétails et eau dessalée ), a-t-on expliqué de même source.

Le projet permet de réduire la facture d’importation pour le pays, la création d’une chaine de valeur en aval, des petites et moyennes entreprises seront créées dans le sillage de cet investissement sachant que "le marché national est approvisionné par la production nationale et les importations et les besoins sont de l’ordre de 575.000 tonnes dont 48% sont importées", a encore expliqué la même source .

Le ministre assistera également à la cérémonie de signature entre l’ENG et l’ENCC pour la réalisation du projet et visitera une unité de production de carbonate de calcium appartenant à un opérateur privé.