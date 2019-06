La thèse d'une origine criminelle de l'incendie ayant ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril dernier a été écartée mercredi par le parquet à l'issue de l'enquête préliminaire. D'autres pistes sont en revanche envisagées, dont un dysfonctionnement du système électrique ou un départ de feu lié à une cigarette mal éteinte, a précisé le parquet de Paris dans un communiqué, avant de confier la suite des investigations à trois juges d'instruction. Ces derniers disposent de plus larges prérogatives d'enquête, et en particulier du pouvoir d'inculper d'éventuels responsables de négligences. Ils sont saisis d'une information judiciaire ouverte contre X mercredi par le parquet, « du chef de dégradations involontaires par incendie et violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, intervenues dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ». « Si certaines défaillances (...) ont été mises en évidence, les investigations réalisées dans la phase préliminaire ne permettent cependant pas, à ce jour, de déterminer les causes de l'incendie », a détaillé le procureur de Paris Rémy Heitz. « Plusieurs hypothèses ont retenu l'attention des enquêteurs parmi lesquelles celle d'un dysfonctionnement électrique ou celle d'un départ de feu occasionné par une cigarette mal éteinte, sans qu'il soit possible d'en privilégier une à ce stade », écrit-il.