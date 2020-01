Le ministre iranien des Routes et du Développement urbain s'est rendu en Ukraine lundi pour transmettre un message du Président Hassan Rohani à son homologue Volodymyr Zelensky au sujet du crash de l’avion de ligne ukrainien en Iran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi.M. Moussavi, cité par l'agence de presse, IRNA, s’exprimant à l’occasion

de sa conférence hebdomadaire, sans plus de détails à ce sujet. M.Rohani a demandé mardi aux autorités judiciaires de former un "tribunal spécial" chargé d'enquêter en profondeur sur le récent crash d'un avion de ligne ukrainien au sud de Téhéran, selon des médias locaux. Un Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé le 8 janvier près de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord, dont des passagers canadiens et ukrainiens. Téhéran a depuis admis que l'appareil avait été abattu suite à une "erreur humaine".