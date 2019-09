La police indonésienne a annoncé, mardi, l'arrestation de 85 personnes depuis le début le 19 août de sanglantes émeutes en Papouasie, où Jakarta accuse un dirigeant indépendantiste exilé d'avoir fomentées. Déclenché par des attaques racistes contre des étudiants papous, ce mouvement qui secoue la région indonésienne occupant la partie ouest de l'île de Nouvelle-Guinée a aussi relancé les appels à l'indépendance. La police a fait état de 85 personnes arrêtées depuis mi-août, pour certaines dans d'autres régions indonésiennes, et de 20 autres recherchées. Un mandat d'arrêt a été lancé contre une avocate indonésienne qui a défendu

de nombreux activistes papous. Les autorités ont accusé le chef du Mouvement uni pour la libération de la Papouasie occidentale, Benny Wenda, d'avoir suscité les émeutes pour attirer l'attention internationale sur ses appels à un référendum sur

l'indépendance. "Les émeutes en Papouasie étaient intentionnelles", a déclaré, lundi soir, le porte-parole de la police nationale Dedi Prasetyo. Selon le gouvernement, cinq civils et un soldat ont été tués depuis le 19 août dans ces troubles, 15 résidents et deux policiers ont été blessés. Mais des médias locaux et des groupes séparatistes évoquent plus de victimes. La Papouasie connaît une rébellion indépendantiste sporadique contre le gouvernement indonésien qui a pris le contrôle de cette région riche en ressources naturelles dans les années 1960 après la colonisation néerlandaise. La partie orientale de l'île est occupée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée,Etat indépendant depuis 1975. Population autochtone mélanésienne majoritairement chrétienne, les Papous ont une culture tribale très différente du reste des Indonésiens, à 90% musulmans. L'Indonésie considère qu'un référendum controversé en 1969 a définitivement réglé la question de l'indépendance de la Papouasie et souligne avoir mis beaucoup de moyens pour le développement de la région. Lors d'une rencontre, mardi, à Jakarta avec des chefs papous traditionnels, le président indonésien, Joko Widodo, s'est engagé à donner des emplois gouvernementaux à un millier de nouveaux diplômés papous et à étudier la construction d'un palais présidentiel dans la région. L'archipel est doté de six palais, notamment dans sa capitale et dans l'île touristique de Bali.