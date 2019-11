Le volcan du mont Merapi, dans le centre de Java en Indonésie, a commencé samedi à cracher des cendres volcaniques sur

plusieurs villages situés sur ses pentes. "L'éruption a eu lieu samedi matin à 6h21 min, en atteignant 1.500 mètres d'altitude pour une durée d'environ 160 secondes", a déclaré le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles,

Agus Wibowo. Certains villages indonésiens relevant des régions de Boyolali et de Magelang dans le centre de Java ont subi une légère pluie de cendres, ce qui a poussé des villageois à quitter leurs maisons, relève le responsable indonésien, ajoutant, toutefois, qu'aucune observation de cendres volcaniques n'a été signalée à Yogyakarta. M. Wibowo a, de même, conseillé les résidents de porter des masques pour le visage, en dehors de leurs maisons pour se protéger contre les émissions de gaz d'origine volcanique. Il a, aussi, appelé les habitants et les touristes à rester à l'écart des zones situées dans un rayon de 3 km du sommet de Merapi afin d'éviter d'éventuels risques. La dernière grosse éruption du volcan Merapi en 2010 avait fait plus de 300 morts et provoquél'évacuation de quelque 280 000 personnes. L'éruption la plus importante en 1930 avait tué 1300 personnes.