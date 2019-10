Le président indonésien, Joko Widodo, a ordonné un renforcement des mesures de sécurité, vendredi, après que deux attaquants liés au groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) ont causé des blessures graves au ministre à la Sécurité Wiranto toujours hospitalisé, selon des médias locaux. La police était à la recherche d'autres suspects au lendemain de la tentative d'assassinat de M. Wiranto âgé de 72 ans. Le ministre a reçu des coups de couteaux à l'abdomen alors qu'il sortait de sa voiture à Pandeglang, à l'ouest de l'île de Java, où il effectuait une visite officielle. "Il y avait déjà des mesures de précaution mais elles devront être améliorées après ce qui est arrivé (à Wiranto) pour que cela ne se reproduise plus jamais", a déclaré le président indonésien à des journalistes vendredi. Un homme de 31 ans et une femme de 21 ans, un couple marié selon les médias locaux, ont été arrêtés après l'attaque et identifiés comme des membres de l'organisation Jamaah Ansharut Daulah (JAD)", liée aà Daech, par le renseignement indonésien. Joko Widodo a demandé aux responsables nationaux de la police et des renseignements de rechercher tous les suspects liés à l'organisation JAD, qui s'est déjà illustrée par plusieurs autres attaques, dont des explosions suicides contre des églises à Surabaya, la deuxième plus grande ville d'Indonésie l'an dernier.