Au total, 320 médicaments locaux en attente d'enregistrement depuis plusieurs années au niveau de l'Agence nationale

des produits pharmaceutiques (ANPP) ont été commercialisés en 2020, à la faveur des instructions du ministère de l'Industrie pharmaceutique de simplifier les demandes d'enregistrement des médicaments, a indiqué ce département ministériel dans un bilan des réalisations du secteur au titre de l'exercice 2020. Cette mesure a permis la commercialisation de 320 médicaments locaux, en

attente d'enregistrement depuis plusieurs années, à la faveur des instructions données par le ministère de l'Industrie pharmaceutique à l'ANPP pour parachever l'enregistrement des médicaments via la validation automatique des prix proposés par les entreprises pharmaceutiques, indique-t-on de même source. En 2020, les mesures de signature des quittances de paiement des droits d'enregistrement ont été simplifiées, ce qui a permis d'amener le délai de délivrance de ces documents à 48 h au lieu de 12 à 18 mois précédemment. Dans le cadre de la numérisation, une collaboration est établie avecl'Institut national de l'informatique (INI) pour la numérisation des mesures de délivrance des programmes d'importation et mesures d'enregistrement et de validation outre le suivi et le contrôle des stocks de médicaments. Par ailleurs, le ministère a rappelé que son plan d'action reposait sur 8

axes que sont la révision de la législation actuelle, la mise en place d'un cadre organisationnel général approprié et la formulation d'une organisation à même de permettre à l'ANPP de réguler les activités des entreprises pharmaceutiques, de développer l'industrie pharmaceutique, de réguler le marché, de relancer la veille stratégique, outre la simplification administrative et la numérisation.

Sur le plan organisationnel, six (06) directions ministérielles ont été créées, dont quatre (04) directions techniques: la direction de la

production, du développement industriel et de la promotion de l'exportation et de la recherche, la direction des activités pharmaceutiques et de la régulation, la direction des systèmes d'information et de la documentation ainsi que la direction de la veille stratégique. Un nouveau cadre réglementaire a également été mis au point pour la mise en place effective des comités d'enregistrement et de certification, ainsi que du comité économique intersectoriel des médicaments afin de luipermettre de mener à bien ses tâches et de rattraper le retard constaté.