"Dans le cadre de la continuité du processus de mise en place d'un nouveau cadre règlementaire régissant l'enregistrement des produits pharmaceutiques et après publication des trois décrets exécutifs relatifs à l'enregistrement des médicaments, l'homologation des dispositifs médicaux et le comité économique, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a procédé hier samedi, à la signature de huit (8) arrêtés", a précisé la même source.

Il s'agit d'un arrêté fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des produits pharmaceutiques soumis à l'enregistrement, un arrêté fixant la composition du dossier d'enregistrements des médicaments à usage de la médecine humaine, ainsi qu'un arrêté portant désignation du président et des membres de la commission d'enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.

Le ministre a également signé un arrêté fixant la procédure de l'évaluation documentaire et/ou technique du dossier d'enregistrement et la liste des médicaments concernés, un arrêté portant missions, composition organisation et fonctionnement du comité d'experts cliniciens et un autre arrêté portant désignation du Président et des membres de la commission d'homologation des dispositifs médicaux.