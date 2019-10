Vingt une start-up parmi une centaine ont présenté dimanche leurs projets innovants à l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse (Alger) en présence d'experts et de technologues dans la perspective de bénéficier d'un appui financier leur permettant de mettre leur projets sur le marché. "Ces start-up venus de différentes wilaya ont été sélectionnées parmi une centaine en vue de bénéficier d'un soutien financier des pouvoirs publics ou de bailleurs de fonds privés intéressés par leur projets ce qu'il leur permettra de créer leurs propres entreprises ou de s'associer à des opérateurs économiques", a indiqué la directrice du programme Global Entrepreneurship Network ,Fatiha Rachdi, organisatrice de cet évènement. Mme Rachdi a expliqué que son association a lancé le programme ELIP, (Entrepreneurship, Leadership & Innovation Program), destiné à la formation de 1.200 jeunes étudiants à l’entrepreneuriat. "Ce programme nous a permis de former des start-up pour des périodes allant entre une et deux années ce qui a permis à certaines d'entre elles à prototyper leur produits " s'est-elle félicitée, en affirmant qu'"à présent il y a des start-up qui sont passées du prototype au produit final". Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, "Il existe des start-up qui n'ont pas encore commercialisé leurs produits car ils ont besoin de faire des essais techniques avant de le mettre sur le marché et nous sommes là pour les accompagner dans toute ses phases avec l'aide des technologues pour finaliser leur prototypes, cibler leur clientèles ce qu'il leur évite d'investir à perte. Mme Rachdi a parlé de 12 entreprises déjà crées, d'autres en cours de création. "Le rôle de l'association consiste également à leurs apprendre à faire accroitre leur chiffre d'affaires et leur bénéfice à travers des formations dans le marketing et la stratégie commerciale des entreprises, en plus des formations dans le domaine juridique. Elle a évoqué le rôle de l'Institut national algérien de propriété industrielle (Inapi) qui a contribué dans le cadre de cet évènement à encadrer les start-up et les jeunes innovateurs à travers l'assistance technique.