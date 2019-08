Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a indiqué samedi à Alger que 66,46% des nouveaux bacheliers ayant finalisé leurs préinscriptions avaient été orientés vers leur premier choix. Lors d'une conférence de presse à l'Ecole nationale supérieure d'informatique, M. Bouzid a précisé que 261.171 bacheliers sur 271.623 lauréats avaient effectué leurs préinscriptions (96,15%). Concernant l'orientation, le ministre a indiqué que 173.585 bacheliers avaient été orientés vers leur premier choix, soit 66,46% du nombre d'inscrits, 41.266 bacheliers vers leur deuxième choix (15,80%), 21.184 bacheliers vers leur troisième choix (8,11%) et 13.191 bacheliers vers leur quatrième et dernier choix (5,05%). Les universités et centres universitaires obtiennent la part du lion avec 241.179 étudiants (85,94%) alors que 4.830 bacheliers seulement (1,94%) ont été orientés vers les Ecoles normales supérieures (ENS). Bouzid a, par ailleurs, fait savoir que la deuxième phase de préinscriptions et les entretiens débuteront dimanche et se poursuivront jusqu'au 8 août, l'examen des vœux de cette deuxième phase étant prévu du 8 au 17 août. Le ministre a rappelé que les inscriptions définitives étaient prévues du 2 au 8 septembre 2019, sachant que la plateforme dédiée aux demandes d'hébergement sera ouverte du 8 au 17 août 2019 puis du 2 au 12 septembre 2019. Le ministre prévoit à la rentrée universitaire 2019-2020 un total de 1.740.000 étudiants répartis sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles normales supérieures et 51 établissements relevant d'autres secteurs et soumis à la tutelle pédagogique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.