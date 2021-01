Des experts en économie, en finance, en droit et santé ont été installés dans leurs fonctions et devront entamer le travail pour le compte de l’OMSAC en collaboration avec les différentes institutions administrative, sécuritaire et militaire, a précisé M. Lafouala à l’APS en marge de la cérémonie d’installation de ses membres issus de diverses régions du pays.

Ces membres auront pour mission principale d’élaborer des dossiers ‘’fiables et précis’’ sur les différentes affaires posées dans le cadre du processus national de lutte contre la corruption, a fait savoir le même responsable, affirmant que la sélection de ces membre a pris en considération ‘’de multiples critères professionnels et profils personnels’’.

A travers son bureau en Algérie, l’OMSAC oeuvre à former des experts dans la lutte contre la corruption dans les différents secteurs en mesure de participer activement, a-t-il ajouté, aux efforts nationaux de lutte contre ce phénomène qui constitue un véritable danger pour le pays et le peuple.

Saluant les décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la lutte contre la corruption, M. Lafouala a affirmé que l’OMSAC oeuvre à travers son bureau en Algérie à impliquer la société civile dans la lutte contre ce phénomène qui constitue, a-t-il estimé, ‘’l’affaire de tous’’.

Il a, dans ce cadre, annoncé l’organisation ‘’prochainement’’ de rencontres avec les représentants de la société civile pour étudier les moyens et les mécanismes à mettre en place pour consolider l’intégration de la société civile à ce processus.

Pour rappel l’OMSAC avait annoncé récemment l’organisation en Algérie d’une conférence internationale sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption.