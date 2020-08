M. Besbasi a été installé dans cette nouvelle fonction de président de Cour de justice en remplacement de Abdelhakim Daâlache , lors d’une cérémonie présidée par le Procureur général près la Cour suprême, Madjid Abderrahim, représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Au cours de la même cérémonie, il a été procédé à l’installation du nouveau Procureur général de la Cour de Constantine, Moussa Othmane en remplacement de Lotfi Boudjamaâ.

Le nouveau président de la Cour, Aissa Besbasi avait rejoint le corps de la justice en 1989 et avait occupé plusieurs postes de responsabilités au cours de sa carrière professionnelle dont procureur de la République à Ain Touta (Batna), juge d’instruction à El Kala (El Tarf), juge d’instruction à Cheria (Tébessa) ainsi que président de la Cour de justice de Guelma.

Le nouveau Procureur général, Moussa Othmane avait entamé sa carrière professionnelle en 1986 et a occupé entre autres le poste de juge au tribunal de Cherchell (Tipaza) et Procureur général de la Cour de justice de Médéa.

Dans son allocution, Madjid Abderrahim a notamment mis l'accent sur l'engagement du secteur de la Justice pour la contribution à l'effort national, visant la protection des droits et libertés et la lutte contre la corruption dans le strict respect de la loi en plus du développement et de la modernisation des structures de ce secteur.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, civiles et militaires, d’élus ainsi que des magistrats et auxiliaires de justice.