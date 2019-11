La route nationale RN 15 reliant les communes de Larbaa Nath Irathen et d'Ain El Hammam, au Sud-est de Tizi-Ouzou, sera temporairement fermée à la circulation à partir de lundi pour cause de travaux de réfection suite aux dernières intempéries qu'a connues la région, a-t-on appris de la direction locale des Travaux publics (DTP). "Un important éboulement rocheux a été enregistré samedi sur cet axe routier provoquant son obstruction et l'interruption de la circulation automobile", a indiqué la DTP. dimanche, un grand rocher, resté suspendu à cause de cet éboulement et qui constituait un risque pour les usagers, a été drainé par les services de la DTP. "Nous avons décidé de fermer cet axe routier pour permettre le nettoyage des détritus provoqués par cet éboulement et procéder aux réfections nécessaires", a indiqué à l'APS le responsable de cette direction, Smail Rabhi. A cet effet, la DTP invite les usagers de cet axe routier à emprunter le centre-ville de la commune adjacente, Ait Agouacha, durant la durée des

travaux qui peuvent prendre "quelques jours", a-t-il souligné. D'autres éboulements et glissements de moindre importance ont été,b également, enregistrés durant ces deux derniers jours sur certaines axes routiers, à l'exemple de la RN 25 et du CW reliant les communes d'Aït Yahia Moussa et de Boghni, au Sud-est de Tizi-Ouzou, au chef lieu de wilaya.