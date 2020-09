Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné mardi à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) de diligenter immédiatement une enquête sur les causes de l’élévation anormale du niveau des eaux enregistrée dans certaines routes et trémies dans le pays, selon un communiqué de la présidence de la République. "Suite aux dégâts causés mardi par les pluies dans la capitale et dans d'autres villes, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné à la Direction générale de la Sûreté nationale de diligenter immédiatement une enquête sur les causes ayant provoqué l’élévation anormale du niveau des eaux dans certaines routes et trémies".