La ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a eu une intense activité en marge de sa participation au Salon international de l'industrie "Innoprom", tenu du 8 au 11 juillet àla ville d'Ekaterinburg en Russie, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Mme Tamazirt a rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce russe, Denis Manturov, avec lequel elle a discuté des "opportunités de partenariat dans les domaines qui intéressent les deux pays, notamment la métallurgie, les mines, la mécanique, la sous-traitance et l'agro-industrie"."Le domaine minier constitue un axe de coopération très important pour l'Algérie qui aspire à développer ce secteur en s'appuyant sur l'expérience et l'expertise avérées de la Russie dans ce domaine", a indiqué Mme Tamazirt à cette occasion. La ministre a saisi cette occasion pour appeler "les entreprises russes à renforcer leur présence en Algérie dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour consolider les relations économiques entre les deux pays". De son côté, le ministre russe a fait part de son souhait d'"intensifier la coopération dans le domaine minier", affichant la disponibilité des entreprises russes à accompagner les entreprises algériennes dans ce domaine, ainsi que dans les autres domaines identifiés par les deux parties comme la sidérurgie (au titre de la modernisation du complexe d'El Hadjar), le machinisme agricole, la transformation des hydrocarbures et la construction automobile.