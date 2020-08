Une nouvelle tarification d'Algérie Télécom pour ses offres ADSL et Fibre avec notamment l'offre 8 mégas qui sera au même tarif que le 4 méga, entrera en vigueur à partir de demain mardi, a annoncé lundi le ministre de la Poste et des Télécommunication, Brahim Boumzar. Désormais, le nouveau tarif du débit 8 Mbps est au même tarif que celui de la 4 Mbps, soit 2599 Da/mois au lieu de 3599 Da/mois actuellement,et celui de 20 Mbps est de 4999 Da/mois au lieu de 7900 Da/mois, a-t-il précisé à l'occasion de la signature d'une convention entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial. Quant au nouveau tarif du débit 100 Mbps, ce dernier est proposé au prix de 9999 Da/Mois au lieu de 24500DA/mois, a-t-on ajouté. Cette nouvelle tarification, qui intervient quelques mois seulement après la précédente, confirme "la volonté d'Algérie Télécom de répondre aux mieux aux attentes de ses clients, mais surtout de rendre le très haut débit accessible à tout le monde", a indiqué, pour sa part, le directeur général d'Algérie Télécom, Mounir Jawaher.