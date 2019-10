Des travaux relatifs au basculement du réseau de flux international sont programmés durant la période allant du samedi au vendredi prochain, a indiqué samedi un communiqué d'Algérie Télécom (AT), ajoutant que "quelques perturbations" sur le réseau internet risquant "d’être ressenties" durant la nuit. Algérie Télécom souligne que les liaisons spécialisées ne sont pas concernées par cette maintenance, a précisé la même source, relevant qu'AT veille "continuellement" à assurer "la qualité et la disponibilité" de ses services envers "son aimable clientèle". Algérie Telecom "tient à remercier tous ses clients et rassure encore une fois que la satisfaction client demeure le centre des préoccupations de l’entreprise".