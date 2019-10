Les forces des Unités de protection du peuple (milices kurdes) de Syrie ont lancé mardi une contre-attaque contre les forces militaires turques et leurs alliés qui cherchent à prendre la ville clé de Ras al-Aïn à la frontière, ont rapporté des médias locaux. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition kurdo-arabe dominée par les YPG, "ont engagé dans la nuit une vaste contre-attaque contre les forces turques et leurs alliés syriens près de Ras al-Aïn", a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays. Les forces d'Ankara et des supplétifs syriens ont lancé le 9 octobre une intervention dans le nord-est de la Syrie contre les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde considérée comme "terroriste", et ont depuis pris le contrôle d'une bande frontalière de plus de 100 km. Entrés dans la ville-clé frontalière de Ras al-Aïn, ils cherchent désormais à la prendre complètement. Selon l'ONG syrienne, les FDS sont parvenues à ralentir la progression des forces turques grâce à "des fortifications, des réseaux de tunnels (sous-terrains) et (...) des renforts". En sept jours, l'offensive turque a provoqué la mort de 70 civils, selon l'Observatoire, alors que les affrontements ont fait plus d'une centaine de morts des deux côtés des belligérants, selon la même source.