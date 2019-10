Plus de 60 personnes ont été tuées depuis le début mardi d'un mouvement de contestation en Irak, dont au moins 18 à Baghdad, et plus de 1.600 blessées dans la capitale et le sud du pays, a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi la commission gouvernementale des droits de l'homme irakienne. La Commission n'a pas précisé les régions dans lesquelles la soixantaine de morts ont été recensés, mais les 18 morts comptabilisés dans la capitale ont été retrouvés dans un des hôpitaux de Baghdad, qui en compte plusieurs. Le Premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi a ordonné vendredi soir la levée du couvre-feu à Baghdad à compter de samedi 05H00 locales (02H00 GMT), où des Irakiens ont manifesté pour le quatrième jour consécutif contre son gouvernement. Le couvre-feu à Baghdad avait été imposé jeudi à l'aube. Cette mesure reste en vigueur dans d'autres régions situées dans le sud du pays. Auparavant dans la journée, M. Abdel Mahdi a lancé un appel au calme suite à ces manifestations qui contestent notamment le chômage, la corruption et le manque de services publics. Dans une intervention télévisée, il avait estimé que "l'escalade des

manifestations conduit à des pertes en vies humaines et nous regrettons que certains aient réussi à faire dévier les manifestations de leur cours pacifique".