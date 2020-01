Quatre membres de l'armée de l'air irakienne ont été blessés, dimanche, par des tirs de roquettes sur la base aérienne de Balad, dans la province centrale de Salahuddin, a indiqué l'armée irakienne. Un communiqué du service de presse du Commandement des opérations conjointes d'Irak affirme que huit roquettes Katioucha avaient atterri sur cette base aérienne qui abritait jadis des troupes américaines à quelque 90 km au nord de Baghdad, la capitale irakienne, blessant deux officiers et deux soldats. La base aérienne de Balad est la plus grande base aérienne militaire d'Irak. Elle est également connue par les forces américaines sous le nom de Zone de soutien logistique (LSA) Anaconda. Elle hébergeait jadis un certain nombre de soldats américains, ainsi que des conseillers déployés par la société américaine chargée d'opérer les chasseurs de combat irakiens F-16.Le personnel américain s'est cependant retiré il y a environ une semaine, après que la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis a annoncé la suspension de ses opérations contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) en Irak. Plus de 5 000 soldats américains ont été déployés en Irak pour soutenir les forces irakiennes dans leur lutte contre les terroristes de Daech.