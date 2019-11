Sept manifestants ont été tués samedi en Irak après un accord politique au plus haut niveau pour en finir avec la contestation populaire qui se poursuit contre le gouvernement d'Adel Abdel-Mahdi. Selon des sources médicales et de sécurité, quatre manifestants ont été tués par balle et grenade lacrymogène près de la place Tahrir à Baghdad et trois sont morts dans une dispersion à balles réelles à Bassora. Déclenchée le 1er octobre, la contestation réclame le départ de l'ensemble de la classe politique, inchangée depuis des années. Ces violences surviennent à la suite d'un accord des principales forces politiques qui prévoit de mettre fin aux protestations, alors qu'un mouvement de désobéissance civile bloque depuis plusieurs jours écoles, administrations et infrastructures. Cet accord pour un "retour à la vie normale" fait craindre davantage de violences. A Bassora, les forces de sécurité ont arrêté tous ceux qui tentaient de sortir dans les rues de la ville pétrolière, selon des témoins. Avant même le lever du jour, les forces de sécurité avaient chassé les contestataires de trois ponts proches de la place Tahrir, où ils campaient jour et nuit.

Après plusieurs réunions ces derniers jours, les principales forces politiques se sont mises d'accord sur des réformes, "bien loin des espoirs des manifestants qui veulent une nouvelle Constitution".